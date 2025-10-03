Заплашват кмета на Плевен с бомба, искат да пусне водата и да подаде оставка

Кметът на Община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Заплашителен имейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща.

В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.

"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", обясни Христов пред журналисти.

Той подчерта, че оставка няма да подаде.

Кметът е с 24-часова полицейска охрана, а прокуратурата разследва случая.

Вчера (02.10) депутатите приеха експресни промени в Закона за държавния бюджет заради безводието в Плевен, а преди два дни стана ясно, че водният режим в града се облекчава.

С два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде възстановявано от 18:00 до 22:00 часа и от 6:00 до 10:00 часа всеки ден.