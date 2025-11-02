Утре движението при 87-ми км на АМ ''Тракия'' ще бъде ограничено

02 ноември 2025
Утре (03.11) от 08:00 до 18:00 часа за краткотрайни ремонти в платното за София ще е ограничено движението в активната лента при 87-ми км на автомагистрала "Тракия", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Уточнява се, че трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента.

От АПИ допълват, че в същия часови интервал отсечката от 101-ви до 102-ри км на АМ "Тракия" в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 30 октомври е възстановено движението на магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км.

