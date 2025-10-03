Тома Белев: 20 години в Елените е строено върху самата река

В Елените е строено върху самата река. Хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години, обясни природозащитникът Тома Белев.

Във Facebook той публикува карти, които показват строежите. "В случая Елените - в синьо са повдигнати границата на имотите, които са речно течение. Както виждате - река няма, има хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години. Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли. От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река" - обясни Белев.

"Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директорът на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са. Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево. Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18. Корупцията убива. Бог да прости загиналите. Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме, докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките" - коментира Тома Белев.

"Да напомня и политическата отговорност - коритото на река Козлука в Елените е застроено в периода на тройната коалиция БСП - НДСВ - ДПС и първото правителство на ГЕРБ" - каза още природозащитникът.

През юли Тома Белев гостува в подкаста на OFFNews. Вижте интервюто във видеото.