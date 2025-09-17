Поради стартиране на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, топлоподаването към абонатите в района временно ще бъде прекъснато, съобщава "Топлофикация София“.
Ремонтът ще продължи 3 месеца (90 дни), в периода от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г.
Причината за необходимостта от ремонта са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на мрежата, която е над 35 години. През последния отоплителен сезон са били подадени множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети.
В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения, обхващайки 120 жилищни сгради.
За да се намалят неудобствата за потребителите, дейностите ще се извършват поетапно. На отделните отклонения ще бъдат монтирани спирателни кранове, позволяващи временно възстановяване на топлоподаването, когато това е технически възможно.
„Топлофикация София“ уверява, че ще положи максимални усилия за по-бързото завършване на отделните участъци и извинява се на засегнатите абонати за причинените неудобства.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4000
2
17.09 2025 в 19:45
"Народът" е търпелив, ама в един момент ще му свърши търпението и много, ама много ще се ядоса на... Урсула, НАТО и Украйна.
Щото пък толкоз му е и акълът.
2973
1
17.09 2025 в 19:43
Имам чувството, че тези от ВиК и Топлофикация много обичат да ги споменават на близки роднини от женски пол.
ВМЗ Сопот отговаря на президента и Цанов: Невярна информация, поставя страната под риск като евроатлантически партньор
Столичният квартал 'Дружба 2' остава без топла вода и парно до Нова Година
Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко (видео)
Столичният квартал 'Дружба 2' остава без топла вода и парно до Нова Година
Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко (видео)
Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко (видео)