Столичният квартал 'Дружба 2' остава без топла вода и парно до Нова Година

Поради стартиране на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, топлоподаването към абонатите в района временно ще бъде прекъснато, съобщава "Топлофикация София“.

Ремонтът ще продължи 3 месеца (90 дни), в периода от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г.

Причината за необходимостта от ремонта са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на мрежата, която е над 35 години. През последния отоплителен сезон са били подадени множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети.

В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения, обхващайки 120 жилищни сгради.

За да се намалят неудобствата за потребителите, дейностите ще се извършват поетапно. На отделните отклонения ще бъдат монтирани спирателни кранове, позволяващи временно възстановяване на топлоподаването, когато това е технически възможно.

„Топлофикация София“ уверява, че ще положи максимални усилия за по-бързото завършване на отделните участъци и извинява се на засегнатите абонати за причинените неудобства.