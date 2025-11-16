Столичният кмет: С повече платени зони ще има повече ред в София

Васил Терзиев не се притеснява от проверката на КЗП

OFFNews 16 ноември 2025 в 12:58 2879 5
Васил Терзиев

Снимка БГНЕС
Васил Терзиев

С повече платени зони ще има повече ред в София. Така кметът на града Васил Терзиев защити гласуваната тази седмица реформа в платеното паркиране в столицата.

На бурно заседание на Столичния общински съвет миналия четвъртък бе гласувано обхватът на синята и зелена зона в София да се увеличи, като цените скочат двойно.

Новият модел за паркирането е част от визията на столичния кмет за развитието на градската среда и съчетава регулация, финансиране и инфраструктура в един общ механизъм. Така паркирането според него вече няма да бъде само разход за гражданите, а се превръща във видима инвестиция в качеството на живот в техните квартали. 

Решението предизвика широко обществено недоволство, а Комисията за защита на потребителите, която се сезира за поскъпването на паркоместата, предупреди общината, че може да отнесе сериозна санкция. От КЗП поискаха от градската администрация да посочат обективни икономически основания за ръста в цените. 

Васил Терзиев обаче увери, че няма притеснение от проверката на КЗП за обявеното увеличение.

"КЗП може да прочете доклада. Той е доста обстоен. Ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. От десетилетие не са пипани цените. Няма политика, реформа, която да променя навици, и която да изисква по-високо заплащане на дадена услуга и някой да е бил доволен", коментира кметът.

Той допълни, че много бързо се е забравило какво беше в центъра на София, преди да се вкарат синя и зелена зона.

"Как трябваше да прескачаме колите през капаците и не можеше не количка, не можеше човек да мине. Аз не веднъж съм застъпвал тезата, че колкото повече зони има, толкова по нормални условия на живот ще имаме. И откъм паркиране, и откъм тротоари и откъм средства, с които да се облагородяват кварталите", заяви още Терзиев.

    47

    5

    Октим

    16.11 2025 в 17:08

    -0
    +0
    Каквото и да се направи София е тесен град и изобщо не е създаден за този океан от автомобили, който го заля след 1989 година! Все пак България не е Америка, където около дома си можеш да паркираш и пътнически влак ...

    8547

    4

    ctef

    16.11 2025 в 16:56

    -10
    +8
    Логиката е, дайте да дадете.

    1520

    3

    nms

    16.11 2025 в 16:42

    -10
    +0
    Логиката не би ли трябвало да е , че с повече зони цената трябва да остани ниска а не да се увеличава двойно...

    13794

    2

    flatko

    16.11 2025 в 14:36

    -1
    +0
    Склонен съм да им повярвам, че това са просто непопулярни мерки, а не кражба на още пари за касичките на новото начало. Имам обаче предчувствието, че след една година няма да има никакви резултати, освен че ще са събрали повече пари. Но нека да видим, дано да греша.

    4005

    1

    PaulPierce

    16.11 2025 в 14:04

    -11
    +10
    Да видим какво ще облагороди и построи с тези средства, защото към момента резултата е една голяма нула
     
