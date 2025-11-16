Столичният кмет: С повече платени зони ще има повече ред в София

С повече платени зони ще има повече ред в София. Така кметът на града Васил Терзиев защити гласуваната тази седмица реформа в платеното паркиране в столицата.

На бурно заседание на Столичния общински съвет миналия четвъртък бе гласувано обхватът на синята и зелена зона в София да се увеличи, като цените скочат двойно.

Новият модел за паркирането е част от визията на столичния кмет за развитието на градската среда и съчетава регулация, финансиране и инфраструктура в един общ механизъм. Така паркирането според него вече няма да бъде само разход за гражданите, а се превръща във видима инвестиция в качеството на живот в техните квартали.

Решението предизвика широко обществено недоволство, а Комисията за защита на потребителите, която се сезира за поскъпването на паркоместата, предупреди общината, че може да отнесе сериозна санкция. От КЗП поискаха от градската администрация да посочат обективни икономически основания за ръста в цените.

Васил Терзиев обаче увери, че няма притеснение от проверката на КЗП за обявеното увеличение.

"КЗП може да прочете доклада. Той е доста обстоен. Ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото. Еврото не е виновно. От десетилетие не са пипани цените. Няма политика, реформа, която да променя навици, и която да изисква по-високо заплащане на дадена услуга и някой да е бил доволен", коментира кметът.

Той допълни, че много бързо се е забравило какво беше в центъра на София, преди да се вкарат синя и зелена зона.