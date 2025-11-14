КЗП предупреди СО, че може да отнесе сериозна санкция за поскъпването на паркоместата

OFFNews 14 ноември 2025 в 15:58 5050 1
Табела за платено паркиране

Снимка БГНЕС
КЗП се самосезира и предприе действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се сезира за поскъпването на цената на платеното паркиране в зелена и синя зона в София.

Комисията напомня, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), които следят да няма спекулативно вдигане на цените заради приема на България в еврозоната. Плануваните промени на цените в зоните за паркиране се изразяват в повишаване на настоящата цена от 2 лева на час в синя зона на 2€/4 лева за час, респективно цената в зелена зона - от 1 лев на час се увеличава на 1€/2 лева за час.

Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори, посочва КЗП.

В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им, добавя комисията.

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси.

Призоваваме търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите, завършва съобщението.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -1595

    1

    Трицигулуптор

    14.11 2025 в 22:26

    -0
    +0
    Те даже са ниски, КЗК пак не са в час. Освен ако не ги санкционират за дъмпингови цени :D. По обосновано от "не са вдигани" здраве му кажи. Тарифите требе да са за час 5€, за домуващ 1600€ , служебен 3000€/м
    ( от 9-17ч ) . На кой не му харесва - Бу-то на Ихтиман и у трамвая.
     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Какво е криптовалутата - идва ли нейната златна ера?