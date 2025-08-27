Столична община: Процедурата по избор на обслужваща банка продължава

Процедурата по избор на обслужваща банка продължава, се казва в съобщение на Столичната община.

Първият етап от процедурата приключи вчера. В определения срок за участие своите оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат, съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас, посочени в решение на комисия за изготвяне на критерии за избор, назначена със заповед на кмета на СО.

Следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. Оценителският процес включва разглеждане и оценка на направените предложения и провеждане на преговори с банките в кратки срокове.

На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината и след подписване на договор с избраната банкова институция ще започне процесът по техническа миграция.

Във връзка с получено становище на АОП за провеждането на процедурата, което СО е публикувала в документацията към обществената поръчка в ЦАИС, СО е публикувала становище с разширени и детайлизирани мотиви, с които потвърждава позицията си, че са налице основанията за провеждане на процедурата.

СО продължава да извършва разплащания и СО отново призовава към отговорно отношение представители на политически сили, които се опитват да всяват смут и неверни твърдения за обратното.