Сигнал за отстраняването на Благомир Коцев е подаден до ОИК–Варна

Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна е поискала официална справка от общината за продължителността на полагаемия отпуск на Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли, съобщава БНР. Поводът е подаден сигнал до ОИК-Варна, с който се иска да се провери дали не трябва да бъдат прекратени правомощията на арестувания кмет.



Сигналът е подаден от Дамян Александров Христов днес. В него се цитират "публикации в електронни медии и в социалните мрежи", в които изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов казвал, че след 30 октомври Благомир Коцев не може повече да ползва отпуск или да отсъства от работа, пише Mediapool.

Според заповед от 30 октомври заместник-кметът Павел Попов трябва да продължи да изпълнява функциите до 11 ноември 2025 г. Той пое управлението на града след ареста на Благомир Коцев.

Председателят на ОИК Велин Жеков уточни, че комисията ще заседава утре или в сряда и ще обсъди казуса.

Миналия петък защитата на Коцев поиска той да бъде освободен от ареста, а делото му прекратено заради липса на доказателства за извършено престъпление. Адвокатът на кмета Ина Лулчева обяви, че ако прокуратурата откаже, ще бъде внесено ново искане за промяна на мярката му за неотклонение. В петък прокуратурата официално обяви края на разследването срещу него и започва предявяване на събраните над 60 тома доказателства срещу него.