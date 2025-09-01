Семейство пострада при челен удар с камион, има починал (допълнена)

Семейство пострада тежко при катастрофа на международния път Е-79 в района село Смоляновци край Монтана. 

Лек автомобил, в който са пътували мъж, жена и синовете им, се е ударил челно в камион на остър завой и мокра пътна настилка, съобщи бТВ. 

Пострадали са всичките четирима в леката кола, те са откарани в болницата в Монтана, където бащата е издъхнал от нараняванията си.

Двете момчета - на 16 и 20 години - са настанени в реанимация.  Едното от тях е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна, а другото с тежка коремна травма. И двамата са на командно дишане.

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота.

Шофьорът на камиона е румънски гражданин, той е без наранявания.

Заради катастрофата пътят остана затворен и в двете посоки, образуваха се километрични опашки.

