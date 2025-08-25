Пиян се вряза с колата си в автобус на пътя между Севлиево и Габрово

Има загинала жена и пострадали при катастрофата

OFFNews 25 август 2025 в 11:32

Снимка БГНЕС/архив

Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово, шофьорът на автомобила е бил с 2.2 промила алкохол, съобщи сайта За Габрово

Загинала жена и петима са ранени, съобщи БТА, позовавайки се на габровската полиция. 

Инцидентът е станал снощи. Освен пиян, шофьорът, причинил катастрофата, е бил и без книжка. Според твърденията му, имал книжка, издадена в друга държава, но това не е потвърдено официално. 

Тестът на шофьора на автобуса е отрицателен.

По случая е образувано досъдебно производство. 

    1705

    1

    Mumko

    25.08 2025 в 13:42

    -0
    +0
    Още един примат по пътищата. Пиян олигофрен зад волана.
     
