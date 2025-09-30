Първите по рода си ''Транс награди: ежедневните победи'' ще се проведат в София

На 16 октомври от 19:00 ч. в бар Tell Me в София Фондация „Билитис“ ще връчи първите по рода си „Транс награди: ежедневните победи“ – церемония, която с доза хумор ще признае малките, но значими подвизи на транс хората в България, предаде бТВ.

Категориите включват „най-смелото вземане на пратка“, „най-спокойното преминаване на граница“, „най-добрият poker face пред чиновник“ и други ситуации от ежедневието.

Специален водещ на събитието ще бъде Мими Шишкова. За разлика от традиционните награди, церемонията няма да отличава отделни личности.

„Истинската награда принадлежи на цялата транс общност, която всеки ден успява да съществува и да се справя в една често враждебна среда“, посочват организаторите.

Събитието ще бъде и повод за представяне на резултатите от ново изследване на Фондация „Билитис“ в колаборация с Johns Hopkins University.

„Наградите са нашият начин да покажем, че зад всяка статистика стоят истински хора и ежедневни истории на смелост. В свят, който често ни отрича, ние избираме да се съберем, да се засмеем заедно и да признаем силата на общността“, заявяват от „Билитис“.