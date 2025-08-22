Още 24 ''кални точки'' в София стават зелени площи и паркоместа

OFFNews 22 август 2025 в 10:20 3352 3

Снимка Столична община

Столична община ще превърне 24 „кални точки“ в облагородени градски пространства през 2025 г. Инициативата е част от цялостната политика на администрацията на Васил Терзиев за подобряване на качеството на въздуха и разширяване на зелената система в столицата и ще засегне 18 столични района, съобщиха от СО.

Предвидените средства са близо 1,3 млн. лв.

Общата площ, която ще бъде облагородена, е над 8800 кв. м. Повече от 6800 кв. м от тези зони ще бъдат превърнати в над 450 паркоместа с настилка от бетонови елементи, които позволяват непрекъснат топло- и водообмен на почвата. Останалите 1950 кв. м ще бъдат оформени като зелени площи, което ще допринесе за намаляване на вторичното разпрашаване от неустроени терени.

Проектът предвижда и увеличаване на растителността в междублоковите пространства. Засаждането на близо 100 нови дървета и 5000 храста ще помогне за филтрирането на фините прахови частици (ФПЧ10) и въглеродния диоксид, като същевременно ще осигури по-добри условия за живот и по-приветлива среда в кварталите.

    542

    3

    Октим

    22.08 2025 в 12:46

    -0
    +0
    Лошото е, че в София много бързо дори асфалта и бетона се превръщат в кални локви ...

    2485

    2

    Stoyancho

    22.08 2025 в 11:36

    -0
    +0
    После общината пак няма пари.

    18000

    1

    elvaquero

    22.08 2025 в 10:46

    -0
    +0
    Тва добре, само някой да ми обясни как точно храстите филтрират ФПЧ10...хахах
     
