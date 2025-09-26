Опит за кражба на частите от Паметника на съветската армия

Крадци нахлуха в имота, където се пазят нарязаните преди 2 години части от Паметника на съветската армия в София. Няма липси, съобщават от областната управа на София. Прокуратурата разследва случая.
Рано сутринта вчера охранителят на склада в Лозен чул шум. Крадците се вмъкнали с взлом от съседен имот. След като ги забелязал, пазачът веднага подал сигнал до полицията, предаде БНТ БНТ.
От областната администрация увериха, че всички части са налични, в изрядно състояние, опаковани и непокътнати. Проверка на място установи, че елементите – включително първият отрязан - ръката на съветския войник, държаща оръжие – все още са в двора на халето, но вече почти всички са покрити с найлон.
Държавата плаща по 10 000 лева месечно за въоръжена охрана на склада, в който се съхраняват частите от паметника.
В съобщението си областната администрация уточнява, че извършителят е установен и допълва, че ще продължи да предприема всички необходими мерки за защитата на поверените ѝ движими и недвижими вещи. Без отговор обаче остават въпросите кой ще бъде новият „дом“ на паметника и кога и къде ще бъдат експонирани отделните части, отбелязва националната телевизия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
10953
2
26.09 2025 в 21:48
И кой го реши това???
Държавата,ще кажат някои...
**аси държавата ще кажат други,аз в това число !!!
3920
1
26.09 2025 в 21:15
Русия прати в затвора за три години българка заради коментари в интернет
Радев призова Борисов да върне ''чувалите с пари'' за магистрала ''Хемус''
Тръмп обяви, че вдига двойно митата за лекарства и срина акциите на водещи фарма компании
Тръмп обяви, че вдига двойно митата за лекарства и срина акциите на водещи фарма компании
Жена се обърна по таван на Подбалканския път заради разпръснат асфалт, по чудо оцеля
За трети пореден ден заседанието на НС се провали заради липсата на кворум