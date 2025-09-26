Опит за кражба на частите от Паметника на съветската армия

OFFNews 26 септември 2025 в 20:49 1072 2
Нарязаните на парчета фигури от ПСА бяха поставени в село Лозен - в имот на Областната администрация

Снимка БГНЕС/Мартин Стоянов
Крадци нахлуха в имота, където се пазят нарязаните преди 2 години части от Паметника на съветската армия в София. Няма липси, съобщават от областната управа на София. Прокуратурата разследва случая. 

Рано сутринта вчера охранителят на склада в Лозен чул шум. Крадците се вмъкнали с взлом от съседен имот. След като ги забелязал, пазачът веднага подал сигнал до полицията, предаде БНТ БНТ.

От областната администрация увериха, че всички части са налични, в изрядно състояние, опаковани и непокътнати. Проверка на място установи, че елементите – включително първият отрязан - ръката на съветския войник, държаща оръжие – все още са в двора на халето, но вече почти всички са покрити с найлон.

Държавата плаща по 10 000 лева месечно за въоръжена охрана на склада, в който се съхраняват частите от паметника.

В съобщението си областната администрация уточнява, че извършителят е установен и допълва, че ще продължи да предприема всички необходими мерки за защитата на поверените ѝ движими и недвижими вещи. Без отговор обаче остават въпросите кой ще бъде новият „дом“ на паметника и кога и къде ще бъдат експонирани отделните части, отбелязва националната телевизия.

    10953

    2

    DARTH VADER

    26.09 2025 в 21:48

    -0
    +0
    10 000/мес за да пазиш бронзов отпадък...
    И кой го реши това???

    Държавата,ще кажат някои...

    **аси държавата ще кажат други,аз в това число !!!

    3920

    1

    Constanza

    26.09 2025 в 21:15

    -0
    +0
    Решили са крадците хем да се облажат, хем да ни отърват от излишни разходи, но не би. Жалко.
     
