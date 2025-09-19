Обмислят се 5 варианта за забраната за телефони в училище

OFFNews 19 септември 2025 в 10:51 1195 1
Диян Стаматов

Снимка БГНЕС
Диян Стаматов

Бившият заместник-министър на образованието и училищен директор Диян Стаматов обяви, че се обсъждат пет вариант за забраните за телефони в училищата, която се очаква скоро да бъде въведена.

Стаматов изброява кои са петте варианта с техните предимства и недостатъци:

Вариант 1 – телефонът остава у дома.

  • Предимство: категорично решение, без нужда от контрол от страна на училището.
  • Недостатък: почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват за постоянна връзка.

Вариант 2 – телефонът остава в раницата през целия учебен ден.

  • Предимство: не изисква допълнителни разходи.
  • Недостатък: трудно за контролиране и често нарушавано.

Вариант 3 – телефонът се предава на входа в персонална касетка.

  • Предимство: ясно и ефективно правило, което премахва изкушението.
  • Недостатък: висока цена за шкафчета и сложна организация по съхранението.

Вариант 4 – телефоните се събират в началото на учебната смяна и се поставят в незаключващи се касетки.

  • Предимство: удобен за по-малки ученици и малки училища; не изисква големи инвестиции.
  • Недостатък: ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда.

Вариант 5 – „японски модел“: на входа на училището устройството автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва.

  • Предимство: модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на устройствата.
  • Недостатък: изисква специална система или софтуер, което може да бъде скъпо и трудно за внедряване; крие риск от технически проблеми.
    IvoIvo

    19.09 2025 в 11:36

    Господи каква мисловна дейност е паднала само!
     
