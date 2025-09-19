Обмислят се 5 варианта за забраната за телефони в училище

Бившият заместник-министър на образованието и училищен директор Диян Стаматов обяви, че се обсъждат пет вариант за забраните за телефони в училищата, която се очаква скоро да бъде въведена.

Стаматов изброява кои са петте варианта с техните предимства и недостатъци:

Вариант 1 – телефонът остава у дома.

Предимство: категорично решение, без нужда от контрол от страна на училището.

Недостатък: почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват за постоянна връзка.

Вариант 2 – телефонът остава в раницата през целия учебен ден.

Предимство: не изисква допълнителни разходи.

Недостатък: трудно за контролиране и често нарушавано.

Вариант 3 – телефонът се предава на входа в персонална касетка.

Предимство: ясно и ефективно правило, което премахва изкушението.

Недостатък: висока цена за шкафчета и сложна организация по съхранението.

Вариант 4 – телефоните се събират в началото на учебната смяна и се поставят в незаключващи се касетки.

Предимство: удобен за по-малки ученици и малки училища; не изисква големи инвестиции.

Недостатък: ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда.

Вариант 5 – „японски модел“: на входа на училището устройството автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва.