Областният на Добрич задейства системата BG-ALERT

Областният управител на Добрич Живко Желязков задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT.
Точно в 17:00 часа жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития.
Живко Желязков предупреди, че се очакват значителни количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.
За значителни валежи с количества над 65 mm за 24 часа предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Сарафов: Прокуратурата на всяка страна е гръбнакът и сърцето на правовата държава
Мечка се разходи по улиците на доспатското село Бръщен
Падна от балкона: Смъртта на бившия шеф на Правда разтърси Москва
Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна