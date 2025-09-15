Мечка се разходи по улиците на Ловеч. Полицията я изведе от града

Мечка е забелязана по улиците в Ловеч снощи, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за забелязаното на ул. "Стара планина" животно е подаден от гражданин около 22:00 часа. Мечката е била изведена извън града от полицейски патрул, казаха от полицията, цитирани от БТА.

За случая са уведомени Община Ловеч, директорът на зоопарка в Ловеч д-р Ивайло Станков, както и Държавното горско стопанство.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков обясни, че, след като са информирани за случая, е сформиран щаб, който ще заседава този следобед. Очаква се да бъде обсъдено доколко опасно е присъствието на мечката, в какъв ареал се движи, както и да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите.

