Край на кризата засега: Заводът за отпадъци ще събира боклука в Люлин и Красно село

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) ще събира боклука в "Люлин" и "Красно село", обяви кметът на София Васил Терзиев.

Договорът за почистването на двата столични района изтича утре. В сряда от общината съобщиха, че обслужването е възложено на общинското дружество "Софекострой", след като единственият кандидат за тази част от обявената поръчка предложи много високи цени. Става въпрос за консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки.

Терзиев обясни днес, че от "Софтекострой“ са отказали да извършат дейността, защото нямат възможност. Зота се налага Столична община да се заеме почистването на Люлин и Красно село.

СПТО имат камиони, имат контейнери, има протокол, не сме изненадани, че можеше да стигнем до тази ситуация, каза още Терзиев.

Ние сме работили да има много конкурентен търг, но когато в този търг на едната фирма й запалиш камионите, на другата ѝ вземеш лиценза, а на третата не знам кога какво ѝ е казано, когато един останал точно за тази позиция кандидатства да избере да не си отвори ценовата оферта, можете да си представите какво се е случило зад кулисите, допълни Терзиев.

Има криза, призна той и допълни: като с всяка друга криза ще се справим.

Ако се огъна сега, ще плащате 5-10 пъти повече следващите години боклук. Аз с това не мога да се съглася, затова търся всяко друго решение, каза той.

Ще се наложи да бъдат прекратявани позиции от поръчката, каза още Васил Терзиев.

За нас като град предстои преломен момент - или всички ние ще се огънем и това ще стане новото нормално – да плащаме за всичко по много, защото някой просто е решил, че може да ни ограбва ежедневно, или ще се противопоставим, каза още кметът.

Проблемът е, че към края на годината в подобна ситуация могат да изпаднат още райони в София.