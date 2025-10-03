Договорът за почистването на Люлин и Красно село изтича утре. Ще се справим, увери Терзиев

Договорът за почистването на Люлин и Красно село изтича утре, засега не е ясно кой ще събира сметта от неделя. В сряда от общината съобщиха, че обслужването е възложено на общинското дружество "Софекострой", след като единственият кандидат за тази част от обявената поръчка предложи много високи цени. Става въпрос за консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки.

Снощи зам.-кметът Надежда Бобчева обяви в подкаста "Без упойка", че "Софекострой" се управлява от "икономическото мнозинство в Столичния общински съвет" и общината няма отговор все още черно на бяло да то ще поеме почистването на Люлин и Красно село. Имаме план Б, план В..., каза още Бобчева.

Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция, написа днес кметът Васил Терзиев във фейсбук. Той уточнява: Ако днес се огънем под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в Люлин и Красно село може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години.

В текста си Терзиев пише още:

Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат, са неприемливи.

С изключение на зона 4 - където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена.

Единственият останал кандидат за почистването на Люлин и Красно село в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре.

Терзиев уверява, че "столичани няма да бъдат ограбени от лакомията на хора, на които досега им е позволявано да грабят всичко от всички ни".

Чакат ни още предизвикателства, но аз искам да заявя ясно: заедно ще успеем. София ще се справи! Можем, доказали сме го като общество. Всяко решение, което взимаме, е мотивирано от една цел: София да бъде по-чист град на справедлива цена, завършва Терзиев.