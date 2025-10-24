Кметът на Габрово размисли за високите цени на билети и карти

Кметът на Габрово Таня Христова оттегли предложението за драстично увеличение цената на билети и карти за градския и междуградския транспорт в общината.
Това става само ден след като сайтът "За Габрово" публикува информация за скока на цените за транспорт и предизвика обществено негодувание.
Ето какво гласи съобщението на кмета:
Уважаеми общински съветници,
В публикувания дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Габрово е включено Предложение No. К-196/17.10.2025 , с което се предлага промяна цената на билетите за превоз по вътрешноградски и междуселищни линии и промяна в цената на едномесечни абонаментни карти, съгласно сключен Договор № 1019-ОССД-17/29.12.2017 г. за превоз на пътници.
Считам, че за вземане на окончателно решение по такъв обществено значим въпрос е необходимо повече време за дискусия и обсъждане на варианти. Дните до предстоящата сесия на Общински съвет не биха осигурили възможност за това, поради което оттеглям горепосоченото предложение.
