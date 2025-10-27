Кметът на Елин Пелин: ''Пакост или лакомство'' е като ''Затвор или диабет''

OFFNews 27 октомври 2025 в 10:00 4389 11
Ивайло Симеонов

Снимка Екранна снимка
Ивайло Симеонов

"В този т.нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за „пакост или лакомство“, а всъщност това е „диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани“, коментира днес пред bTV кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по забраната.

Със със своя заповед той забрани в училищата и детските градини в града да се отбелязва Хелоуин. Според Симеонов чуждият празник засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.

Кметът разказа, че решил да забрани честването, след като попитал няколко групи ученици в хелоуински костюми дали знаят защо 1 ноември е почивен ден за тях. Те му отговорили, че причината е, че вечерта са обикаляли до късно къщите за Хелоуин.

Според кмета този празник е комерсиализиран и обърква съзнанието на децата.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязват от общината. Той покани граждани и медии на честването на Деня на будителите, за който ще има голямо факелно шествие в града.

Забраната бе посрещната противоречиво от обществеността.

Мнозина подкрепят почитането на будителите вместо вси светии. Други отбелязват, че в българските държавни училища и детски градини Хелоуин така или иначе не се празнува - това обичайно се случва в детски центрове, заведения или на открито.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4047

    11

    IvoIvo

    27.10 2025 в 12:58

    -0
    +0
    Яко се изложи :)

    2973

    10

    Johnny B Goode

    27.10 2025 в 12:42

    -0
    +0
    Кметът на Новоселци е счупил тъпомера.

    3537

    9

    Деспин Митрев

    27.10 2025 в 11:35

    -2
    +17
    Интересно - колко ли неврона има у тиквата, щом прави асоциации на ниво думи, а не изречения :)

    2970

    8

    Джендо Джедев

    27.10 2025 в 11:31

    -2
    +18
    "На местните избори през 2023 г. Ивайло Симеонов е издигнат за кандидат за кмет на община Елин Пелин с подкрепата на МК „България на регионите“ (ВМРО-БНД, ИТН)"

    Ясно! Нищо чудно, че представата му за Хелоуин се свежда до примитивизъм и неадекватни сравнения. А противопоставянето на Хелоуин и Деня на будителите е кресчендо на тъпотията.


    3920

    7

    Constanza

    27.10 2025 в 11:07

    -2
    +17
    Веднага познах, че не е от ПП-ДБ!
    :D:D:D

    3930

    6

    бай Падежко

    27.10 2025 в 11:05

    -2
    +16
    Хващам се на бас, че хал хабер си няма що е възеаждане и какво са ни дали възрожденците. Няма обаче да се очудя, ако гения е от Възраждане.

    2945

    5

    foreigner66

    27.10 2025 в 10:50

    -2
    +20
    Абе откъде ги намират тия хора последно време бе, какви са тези "мислители-борци за правдини":))?! Държавната власт няма права да забранява каквито и да е празници освен да променя националните такива. И защо ни занимават с тоя селски петел, гражданското съзнание се формира най-вече в семейна среда а такава в нашата държава в повечето случаи липсва. Оставете децата с техните празници, какво ще стане утре ще забранявате филми като "То" ли?

    7550

    4

    alfakentavur

    27.10 2025 в 10:40

    -0
    +2
    *образованиЕ, разбира се.

    7550

    3

    alfakentavur

    27.10 2025 в 10:40

    -2
    +19
    Денят на народните будители се свързва с възрожденските борби на народа ни за образования, църковна самостоятелност и независимост.
    Какви традиции, какви паметници от Възраждането има в гр. Елин Пелин и изобщо каква е връзката му с онова време?

    3146

    2

    1215

    27.10 2025 в 10:37

    -2
    +32
    Няма ли как кандидати за обществени постове да бъдат подбирани по завишен критерий за IQ??:Май въпросът ми е чисто реторичен.
     
    X

    Тома Белев: Кадастърът е фалшифициран, за да се строи Елените