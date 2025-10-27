Кметът на Елин Пелин: ''Пакост или лакомство'' е като ''Затвор или диабет''

"В този т.нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за „пакост или лакомство“, а всъщност това е „диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани“, коментира днес пред bTV кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по забраната.

Със със своя заповед той забрани в училищата и детските градини в града да се отбелязва Хелоуин. Според Симеонов чуждият празник засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.

Кметът разказа, че решил да забрани честването, след като попитал няколко групи ученици в хелоуински костюми дали знаят защо 1 ноември е почивен ден за тях. Те му отговорили, че причината е, че вечерта са обикаляли до късно къщите за Хелоуин.

Според кмета този празник е комерсиализиран и обърква съзнанието на децата.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязват от общината. Той покани граждани и медии на честването на Деня на будителите, за който ще има голямо факелно шествие в града.

Забраната бе посрещната противоречиво от обществеността.

Мнозина подкрепят почитането на будителите вместо вси светии. Други отбелязват, че в българските държавни училища и детски градини Хелоуин така или иначе не се празнува - това обичайно се случва в детски центрове, заведения или на открито.