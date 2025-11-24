Къщата с ягодите светна с приказна коледна украса (снимки)

OFFNews 24 ноември 2025 в 19:50 147 0
Къщата с ягодите светна като в приказка - БГНЕС/Стефан Василев

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Къщата с ягодите светна като в приказка
Празнична коледна украса озари фасадата на емблематичната за столицата Къща с ягодите.

Светлините превърнаха фасадата на архитектурния шедьовър и известната архитектурна забележителност на София в истинска коледна атракция, предаде БГНЕС.

    X

