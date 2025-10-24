Камион и кола се удариха край Пловдив, има тежко ранен

OFFNews 24 октомври 2025 в 07:49 438 0

Снимка БГНЕС/архив

Камион и кола са се ударили тази сутрин на околовръстния път на Пловдив, движението е силно затруднено, съобщи БНТ.  

Катастрофата е станала край разклона за с. Белащица, по предварителна информация от челния удар сериозно пострадал е водачът на колата. 

На мястото има полиция.

До изясняване на обстоятелствата за произшествието, движението в участъка между Кукленско шосе и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     