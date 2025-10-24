Камион и кола се удариха край Пловдив, има тежко ранен

Камион и кола са се ударили тази сутрин на околовръстния път на Пловдив, движението е силно затруднено, съобщи БНТ.
Катастрофата е станала край разклона за с. Белащица, по предварителна информация от челния удар сериозно пострадал е водачът на колата.
На мястото има полиция.
До изясняване на обстоятелствата за произшествието, движението в участъка между Кукленско шосе и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ден 233 от Канадските дневници: 47 разрушава Източното крило на Белия дом с багери
Манолов: Работещите пенсионери не трябва да получават пенсия
София се събуди под красива двойна дъга
Руски военни самолети са навлезли във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители