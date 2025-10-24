Камион и кола се удариха край Пловдив, има тежко ранен

Камион и кола са се ударили тази сутрин на околовръстния път на Пловдив, движението е силно затруднено, съобщи БНТ.

Катастрофата е станала край разклона за с. Белащица, по предварителна информация от челния удар сериозно пострадал е водачът на колата.

На мястото има полиция.

До изясняване на обстоятелствата за произшествието, движението в участъка между Кукленско шосе и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.