Кадри от камери показват ужасяващата катастрофа в София (видео)

Камери са заснели момента на тежката катастрофа между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" в София.
Видеото показва как секунди преди удара автобус от линията на нощния градски транспорт чака на червен светофар, зад две таксита. Докато всички изчакват зеления сигнал, лекият автомобил, управляван от 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици, се врязва в автобуса с бясна скорост. Силата на сблъсъка е толкова голяма, че автобусът подскача, придвижва се напред и едва не удря таксито пред него.
При инцидента на място загива един човек - пътник от автобуса, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.
Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни.
15.08 2025 в 12:48
