Кадри от камери показват ужасяващата катастрофа в София (видео)

OFFNews 15 август 2025 в 12:40 3171 1
Катастрофата на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и „Възкресение“, София

Снимка Фейсбук/ Забелязано в Красна поляна и Западен парк
Катастрофата на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и „Възкресение“, София

Камери са заснели момента на тежката катастрофа между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" в София.

Видеото показва как секунди преди удара автобус от линията на нощния градски транспорт чака на червен светофар, зад две таксита. Докато всички изчакват зеления сигнал, лекият автомобил, управляван от 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици, се врязва в автобуса с бясна скорост. Силата на сблъсъка е толкова голяма, че автобусът подскача, придвижва се напред и едва не удря таксито пред него.

При инцидента на място загива един човек - пътник от автобуса, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни.

    От видеото се вижда, че колата изминава около 50м за 1 сек, което прави около 180км/ч. Дано да греша....
     
