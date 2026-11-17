Валежите спират, облаците се разкъсват днес, но ще има мъгли.

Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад, който вечерта ще се ориентира от юг-югозапад.

Максималните температури ще са между 13° и 18°, в София около 13 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра - около 2 градуса.

Облачно ще е и край морето, ще превалява дъжд, слънце и облаци ще се редуват през деня. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

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