Трите поредни заседания по делото за смъртта на 12-годишната Сияна, насрочени за 17, 18 и 19 ноември в Окръжния съд в Плевен, са отложени. Причината е рязко влошаване на здравословното състояние на съдията-докладчик, която не може да се яви в съда.
Момичето загина при тежка катастрофа на пътя край Телиш в края на март 2025 г. По делото беше предвидено да бъдат изслушани вещите лица, изготвили заключенията по комплексната съдебно-медицинска и автотехническа експертиза.
Обвиняем за катастрофата е Георги Александров, който остава в ареста, въпреки че неколкократно е поискал по-лека мярка за неотклонение.
Предстои съдът да насрочи нови дати за заседанията, съобщи Нова тв.Следете новините ни в :
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17.11 2026 в 09:32
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