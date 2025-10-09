И екипи от гробищата ще чистят в Люлин и Красно село

Специализирани екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село".

Екипи от районите "Слатина", "Изгрев", "Лозенец" и "Красна поляна" ще подпомогнат кризисната работа по почистването. В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини", съобщиха от Столична община.

На терен ще продължат да работят доброволци, включват се и затворници с леки провинения.

В почистването се включват допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

Столичният общински съвет ще разгледа днес доклада на кмета Васил Терзиев за предоставяне на 9 млн. лева за закупуване на техника и механизация за повишаване на капацитета на "Софекострой" ЕАД.