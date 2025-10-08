Ексклузивно Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

Кметът на 'Слатина' подава ръка на Терзиев в кризата с боклука в София

OFFNews 08 октомври 2025 в 17:03 1396 2
Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев

Снимка Фейсбук/ Георги Илиев
Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев

Кметът на столичния район "Слатина" Георги Илиев е предложил на кмета на София Васил Терзиев помощ под формата на техника и персонал за справяне с кризата с отпадъците в районите "Люлин" и "Красно село", където в последните дни има сериозни проблеми със сметоизвозването.

В писмо до столичния кмет Илиев е посочил, че районната администрация може да осигури подкрепа, без това да затрудни текущата ѝ работа. Той призовава и други столични райони да направят преглед на наличната си техника и при възможност да се включат, за да бъде преодоляна кризата.

Кметът на столичния район Слатина допълва, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

В четвъртък и петък район "Слатина'' ще осигури две товарни превозни средства с по трима служители, а през уикенда - едно превозно средство с екип от служители. Районът остава в готовност да продължи да помага и през следващата седмица, ако се наложи.

"До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена. Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят“, заяви Георги Илиев.

    17978

    2

    edin slep

    08.10 2025 в 18:18

    -0
    +0
    Всички срещу рекета на мафията

    6764

    1

    GB

    08.10 2025 в 17:22

    -0
    +6
    Браво!

    Съединението прави силата!
     
