Затворници ще чистят боклука в ''Красно село''

Днес следобед затворници ще се включат в събирането на боклука в район "Красно село" в София, съобщи правосъдният министър Георги Георгиев.

Те не са рецидивисти, а са с леки провинения, обясни министърът, предаде БНТ.

"Ако кметът на район "Люлин" изяви желание, помощ от лица лишени от свобода може да бъде изпратена и там", каза още Георги Георгиев.