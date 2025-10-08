Затворници ще чистят боклука в ''Красно село''

Днес следобед затворници ще се включат в събирането на боклука в район "Красно село" в София, съобщи правосъдният министър Георги Георгиев.
Те не са рецидивисти, а са с леки провинения, обясни министърът, предаде БНТ.
"Ако кметът на район "Люлин" изяви желание, помощ от лица лишени от свобода може да бъде изпратена и там", каза още Георги Георгиев.
