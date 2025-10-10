Боклук за боклука: БОЕЦ ще засипят с мръсотии централата на Пеевски днес

Тази вечер гражданското обединение БОЕЦ организира акция под наслов "Боклук за боклука". Тя ще се проведе пред партийната централа на ДПС-Пеевски на улица "Врабча" №23 от 18 часа.

Призивът за събитието, което се организира чрез социалните мрежи, гласи: