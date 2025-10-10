Боклук за боклука: БОЕЦ ще засипят с мръсотии централата на Пеевски днес

Тази вечер гражданското обединение БОЕЦ организира акция под наслов "Боклук за боклука". Тя ще се проведе пред партийната централа на ДПС-Пеевски на улица "Врабча" №23 от 18 часа.
Призивът за събитието, което се организира чрез социалните мрежи, гласи:
Пеевски се опитва да изяде държавата ни!
Пеевски се опитва да изяде столицата ни!
Пеевски се опитва да превърне страната ни в кочина. Таки се опитва да превърне столицата ни в кочина!
Мафията се опитва да ни удави в боклуци.
Когато говорим за Таки разбирайте Пеевски.
Свинята е гладна и алчна! Да нахраним свинята!
БОЕЦ сме внесли уведомление за ежедневни протести пред сарая на Пеевски на ул. "Врабча" 23 до 11 ноември 2025 г. включително.
Временно ще променим вида и организацията на събитието под надслов "БОКЛУК ЗА БОКЛУКА".
Обръщаме се към жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село":
В петък, от 18.00ч. до 20.00ч., БОЕЦ ще ви чакаме пред кочината на свинята на ул. „Врабча“ №23!
Събирайте си боклука и го донесете в петък заедно да нахраним свинята!
Няма да има музика и речи. Ще редим „трапезата“ на Пеевски. Да му осигурим копанята за цяла зима!
Искат да ни заринат с боклуци, за да продължават да крадат и дерат стотици милиони от нашият гръб.
Няма да стане! Ще получат:
БОКЛУК ЗА БОКЛУКА!
Важното е в главите ви да е Пееееееффффффскиии.
Другото е без значение.
Само, че много хора знаем кои са боклуците!!!
