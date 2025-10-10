Боклук за боклука: БОЕЦ ще засипят с мръсотии централата на Пеевски днес

OFFNews 10 октомври 2025 в 07:27 1376 3
Тази вечер гражданското обединение БОЕЦ организира акция под наслов "Боклук за боклука". Тя ще се проведе пред партийната централа на ДПС-Пеевски на улица "Врабча" №23 от 18 часа.

Призивът за събитието, което се организира чрез социалните мрежи, гласи:

Пеевски се опитва да изяде държавата ни!

Пеевски се опитва да изяде столицата ни!

Пеевски се опитва да превърне страната ни в кочина. Таки се опитва да превърне столицата ни в кочина!

Мафията се опитва да ни удави в боклуци.

Когато говорим за Таки разбирайте Пеевски.

Свинята е гладна и алчна! Да нахраним свинята!

БОЕЦ сме внесли уведомление за ежедневни протести пред сарая на Пеевски на ул. "Врабча" 23 до 11 ноември 2025 г. включително.

Временно ще променим вида и организацията на събитието под надслов "БОКЛУК ЗА БОКЛУКА".

Обръщаме се към жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село":

В петък, от 18.00ч. до 20.00ч., БОЕЦ ще ви чакаме пред кочината на свинята на ул. „Врабча“ №23!

Събирайте си боклука и го донесете в петък заедно да нахраним свинята!

Няма да има музика и речи. Ще редим „трапезата“ на Пеевски. Да му осигурим копанята за цяла зима!

Искат да ни заринат с боклуци, за да продължават да крадат и дерат стотици милиони от нашият гръб.

Няма да стане! Ще получат:

БОКЛУК ЗА БОКЛУКА!

    1170

    3

    ob1

    10.10 2025 в 09:06

    -0
    +1
    Ooooo, сребро, изпълзя ли, бре? Надявах се да мецнеш нещо по темата как тиквата се моли на младия тръмпон да вдигне санкциите срещу свинята, ма там се покри. Тук много ли ти дойде да наричат господаря ти боклук? Не изтрая да се криеш, а?

    24568

    2

    dolivo

    10.10 2025 в 08:14

    -0
    +1
    внимавайте, че по скоро новия закон, директно отивате в панделата за тези стихотворения...

    1605

    1

    СребъренЛок

    10.10 2025 в 07:43

    -9
    +0
    Ама така трябва, ние тънем в боклуци, от кофите смрад, те си правят ПиАр.
    Важното е в главите ви да е Пееееееффффффскиии.
    Другото е без значение.
    Само, че много хора знаем кои са боклуците!!!
     