Унгарецът Ласло Краснахоркаи спечели Нобелова награда за литература

Унгарският писател Ласло Краснахоркаи спечели Нобеловата награда за литература. Той беше отличен за "завладяващо и визионерско творчество, което, сред апокалиптичен ужас, потвърждава силата на изкуството".

Краснахоркаи е печелил множество други литературни награди, включително международната наградата "Букър“ през 2015 г. и наградата за най-добър преведен роман през 2013 г. за "Сатанинско танго" – постмодерен роман за края на света. Той е вторият унгарски автор, получил това отличие, след покойния Имре Кертес, който го спечели през 2002 г.

Роден е през 1954 г. Придобива известност през 1985 г., когато публикува "Сатанинско танго", който по-късно се адаптира за големия екран през 1994 г. Черно-бялата драма на унгарския режисьор Бела Тар е известна с продължителността си от седем часа.

Нобеловите награди се присъждат ежегодно от 1901 г. насам според завещанието на шведския индустриалец Алфред Нобел.

Нобеловата седмица започна на 6 октомври с обявяването на носителите на приза за физиология или медицина – американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи. Те са отличени от Кралския Каролински институт за открития в областта на периферната имунна толерантност.

На 7 октомври станаха ясни и лауреатите на Нобеловата награда за физика – американците Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис. Тримата си поделят отличието "за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига".

В сряда, 8 октомври, Нобеловата награда за химия беше присъдена на Сусуму Китагава от Япония, Ричард Робсън от Австралия и Омар Яги от САЩ за "разработването на метало-органични рамки", които могат да играят роля в решаването на някои от най-големите предизвикателства пред човечеството.

В петък, 10 октомври, в Осло ще бъде обявена Нобеловата награда за мир, а на 13 октомври в Стокхолм ще бъде огласен и носителят на приза за икономика за 2025 г.

Нобелова награда за литература през този век са печелили:

2024 г. - Хан Канг, Република Корея

2023 г. – Юн Фосе , Норвегия

2022 г. – Ани Ерно , Франция

2021 г. - Абдулразак Гурна, Занзибар/ Великобритания

2020 г. - Луиз Глук, САЩ

2019 г. - Петер Хандке, Австрия

2018 г. - Олга Токарчук, Полша

2017 г. - Казуо Ишигуро, Великобритания

2016 г. - Боб Дилън, САЩ

2015 г. - Светлана Алексиевич, Беларус

2014 г. - Патрик Модиано, Франция

2013 г. - Алис Мънро, Канада

2012 г. - Мо Ян, Китай

2011 г. - Томас Транстрьомер, Швеция

2010 г. - Марио Варгас Льоса, Перу

2009 г. - Херта Мюлер, Германия

2008 г. - Жан-Мари Гюстав льо Клезио, Франция

2007 г. - Дорис Лесинг, Великобритания

2006 г. - Орхан Памук, Турция

2005 г. - Харолд Пинтър, Великобритания

2004 г. - Елфриде Йелинек, Австрия

2003 г. - Джон М. Кутци, Република Южна Африка

2002 г. - Имре Кертес, Унгария

2001 г.- Видядхар Сураджпрасад Найпол (В.С. Найпол), Тринидад/Великобритания

2000 г. - Гао Синдзян, Китай/Франция