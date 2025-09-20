Почина продуцентът Росен Цанков

20 септември 2025
продуцентът Росен Цанков

Снимка btvnovinite.bg
Росен Цанков

Почина продуцентът Росен Цанков. Той е син на режисьора Вили Цанков и доведен син на актьорa Стефан Данаилов. Тъжната вест съобщи режисьорът Димитър Гочев.

"Заедно преминахме през създаването на СИА и Камера преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове. Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания. Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене! Никога няма да забравим!" - заяви режисьорът Димитър Гочев.

Росен Цанков завършва операторско майсторство в НАТФИЗ. Започва кариерата си като оператор, но впоследствие се пренасочва към продуцентска дейност. Той е сред продуцентите на редица от най-известните български телевизионни продукции, сред които и сериалът "Стъклен дом".

