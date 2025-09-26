Онлайн вот ще определи бъдещето на Израел в „Евровизия 2026"

Онлайн среща на организацията EBU (Европейския съюз за радио и телевизия), на която ще се гласува участието на Израел в следващото издание на песенния конкурс „Евровизия“, ще се проведе този ноември, съобщава Ройтерс.

В кратко изявление EBU потвърди, че е изпратено писмо до генералните директори на всички членуващи телевизионни оператори, в което ги информира за извънредната онлайн сесия на генералното събрание на организацията. В изявлението не се споменава конкретно Израел.

По-ранни съобщения на австрийската телеграфна агенция (APA) обаче посочват, че в писмото на EBU до генералните директори се споменава „безпрецедентното разнообразие от мнения“ сред членовете по отношение на участието на Израел и се подчертава, че решението ще бъде взето чрез демократично гласуване на всички членове.

Участието на държавата за поредна година предизвиква спорове поради обвиненията към нея за извършване на геноцид в ивицата Газа. До момента е ясно, че операторите на поне 5 държави - Нидерландия, Испания, Исландия, Ирландия и Словения - няма да вземат участие, ако Израел го направи.

Въпреки напрежението зад кулисите и освиркванията в зала през последните години страната се нарежда сред водещите места във вота на публиката, като по време на последното издание дори го спечели, но поради вота на журито зае второ място в конкурса.

Израелската обществена телевизия KAN, която често е опоцизия на премиера Бенямин Нетаняху, е обект на политически натиск и заплахи за закриване от страна на правителството през годините. Европейският съюз за радио и телевизия неведнъж е изразявал загриженост за независимостта на израелския обществен оператор. Някои анализатори отбелязват, че международният статут на KAN като член на EBU и организатор на излъчването на „Евровизия“ на практика укрепва позициите му срещу подобни намеси, макар това да не е официално призната причина за участието на Израел в конкурса.

Следващото издание на „Евровизия“ е насрочено за май 2026 г. във Виена.