Нидерландия и още 4 държави няма да се включат в Евровизия, ако Израел участва

Нидерландия ще бойкотира песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г., ако бъде позволено на Израел да се състезава. Така страната става петата, която официално обявява намерение за бойкот на събитието, което ще се проведе във Виена между 12 и 16 май.

"AVROTROS (нидерландският обществен медиен оператор) вече не може да оправдае участието на Израел в сегашната ситуация, имайки предвид продължаващите човешки страдания в Газа", заявиха от компанията.

AVROTROS уточни, че е провела разговори с Европейския съюз за радио и телевизия относно участието на Израел през 2026 г. и допълни, че е загрижен за "сериозната ерозия на свободата на медиите", като посочи намеса на израелското правителство в миналогодишното издание, което е било използвано като "политически инструмент".

Това не е първият път, когато Нидерландия заплашва с оттегляне от Евровизия. Миналата година това се случи поради напрежение около участието на певеца Йост Клайн, който беше дисквалифициран от конкурса поради инцидент зад кулисите с операторка. Все пак обаче тогава страната взе участие в "Евровизия" с песента "C'est la vie", изпълнена от Клод Киамбе.

През последните дни обществените телевизии на Исландия, Словения и Испания вече обявиха, че няма да участват в конкурса, ако Израел бъде допуснат. В четвъртък ирландската обществена телевизия RTÉ също съобщи, че Ирлания може да се оттегли от ежегодното състезание. Междувременно Европейският съюз за радио и телевизия удължи до средата на декември крайния срок за кандидатстване за страни, желаещи да участват в конкурса.

Не за пръв път участието на Израел в "Евровизия" предизвиква напрежение.

През 2024 г. страната беше представена от Идън Голан с песента „Hurricane“ (първоначално озаглавена "October Rain" / "Октомврийски дъжд"), която предизвика бурни спорове заради политически препратки към атаката на "Хамас" през октомври 2023 г., която разпали наново конфликта в Газа. След настояване от EBU текстът бе променен, но изпълненията на певицата бяха съпътствани от протести и освирквания, които бяха заглушени по време на предаванията на живо. Въпреки напрежението тогава Израел завърши на пето място на финала.

Тази година пък страната изпрати Ювал Рафаел с песента „New Day Will Rise“. Изпълнението отново предизвика протести и освирквания в залата, но получи силна подкрепа при гласуването – Израел спечели своя полуфинал и се класира на второ място на финала.