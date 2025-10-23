Любен Дилов предлага дискусия за меценатството в културата

Да се инициира дискусия по проектите за промяна на закона за меценатството, предложи Любен Дилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.
„Знам, че има два законопроекта. Един е в Министерството на културата, направен от някаква организация, и друг, който някои от вас получиха в някакъв първоначален вариант“, каза той.
„Идеята ми е да направим просто една свободна дискусия, преди да го внесем за гледане в комисията, в която да поканим организации като Съюза на меценатите в България. Това е нещо различно от спонсорството, различно от рекломодателите. Това са хора, които наистина дават безвъзмездно пари за различни, подчертавам, основно културни начинания, не образователни, не здравни, не спортни, и които по закон трябва да имат някаква помощ от страната на държавата в тази си дейност. Просто законът е много стар и много лошо работи, за което няма вина никой от сегашните администрации“, каза депутатът.
„Повярвайте, много е интересна материята, много е интересна темата. Става дума за сериозни средства и за поддържане на сериозни начинания, като някои от тях се поддържат изцяло меценатски. Само един пример ще дам – наградите „Аскеер“. Без меценатството те са невъзможни. Може би биха били възможни, ако Министерството на отбраната ги финансира“, каза още Любен Дилов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ВСУ освободи Кучерив Яр, над 50 руснаци се предадоха в плен
САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл
САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл
Един загинал и седем ранени при руски удар по детска градина в Харков