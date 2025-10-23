Любен Дилов предлага дискусия за меценатството в културата

Да се инициира дискусия по проектите за промяна на закона за меценатството, предложи Любен Дилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

„Знам, че има два законопроекта. Един е в Министерството на културата, направен от някаква организация, и друг, който някои от вас получиха в някакъв първоначален вариант“, каза той.

„Идеята ми е да направим просто една свободна дискусия, преди да го внесем за гледане в комисията, в която да поканим организации като Съюза на меценатите в България. Това е нещо различно от спонсорството, различно от рекломодателите. Това са хора, които наистина дават безвъзмездно пари за различни, подчертавам, основно културни начинания, не образователни, не здравни, не спортни, и които по закон трябва да имат някаква помощ от страната на държавата в тази си дейност. Просто законът е много стар и много лошо работи, за което няма вина никой от сегашните администрации“, каза депутатът.

„Повярвайте, много е интересна материята, много е интересна темата. Става дума за сериозни средства и за поддържане на сериозни начинания, като някои от тях се поддържат изцяло меценатски. Само един пример ще дам – наградите „Аскеер“. Без меценатството те са невъзможни. Може би биха били възможни, ако Министерството на отбраната ги финансира“, каза още Любен Дилов.