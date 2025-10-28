Литературните награди ''Перото'' ще бъдат връчени на 3 ноември

За единайсета поредна година на 3 ноември от 19 часа ще бъдат раздадени наградите „Перото“ за принос към българския литературен контекст, съобщиха организаторите от Националния дворец на културата (НДК). Отличията се връчват от Националния център за книгата и клуб "Перото" в НДК. На церемонията ще станат известни победителите в петте категории: детска литература, проза, дебют, поезия и превод от български на чужд език.

От екипа припомнят, че по традиция всеки от отличените ще получи статуетка, изработена от известния български скулптор проф. Емил Попов, и ще бъде присъдена и специална награда за цялостен принос.

В категория „Детска литература" ще се конкурират „Две трудни цветя и един фейояд” на Катя Антонова с илюстрации на Мила Лозанова - изд. Рибка, „Радиослушатели” на Биляна Панчева, която е автор и илюстратор - изд. Лисиче, и „Тихата гора” на Слави Стоев с илюстрации на Ина Христова - изд. Точица.

„Болката идва по-късно” на Антония Апостолова, „Градинарят и смъртта” на Георги Господинов и „Под месечината, огромна като тиква” на Боян Йорданов, всички на изд. Жанет 45, са номинираните заглавия в категория „Проза".

В категория „Дебют" са „Бреговете на Бохемия” на Румен Денев - изд. Аквариус, „И леглото ни е зеленина” на Виолета Радкова - изд. Жанет 45 и „Корени и светила” на Любослава Трайкова - изд. Жанет 45.

Номинациите в категория „Поезия" са за Никола Петров и „Ето го разкаяния победител" - изд. ДА, „Как ни спасяват природните закони” на Оля Стоянова - изд. Жанет 45 и „Да ти бъда тяло” на Албена Тодорова - изд. Жанет 45.

В последната категория за „Превод от български на чужд език" са номинирани Марк Казалс за превода на каталунски на „Градинарят и смъртта” на Георги Господинов – изд. Перископи, Джорджа Спадони за превода на италиански на „Остайница“ на Рене Карабаш – изд. Ботега Еранте, и „Екстазис” на Радослав Бимбалов – изд. Войтек Едициони, и Андреас Третнер за превода на немски език на „Синьото момче” от Александър Вутимски.