Кой се страхува от свободното слово? Разговор на живо с Румен Леонидов

Поетът, журналист и издател гостува в първия епизод на новото предаване, което ще се излъчва на живо всеки понеделник. Разговорът е отворен и за зрителите — с техните въпроси, несъгласия и позиции.

Как се живее в държава, която се гордее с поетите си, но трудно понася гласа им? Какво се случва с обществото, когато културата все трябва да почака? И колко свобода действително имаме, ако предварително сме се научили какво е по-добре да премълчим? А той не мълчи... Нито тя.

С тези въпроси започва „Културата с Искра Ангелова“, първият гост е Румен Леонидов — поет, преводач, журналист, издател и човек с ясно заявена обществена позиция. Професионалният му път минава през литературни издания като „Факел“, самиздатското „Глас“ и „Литературен вестник“, а стиховете му са публикувани в редица страни.

Но поводът за срещата е много по-актуален. Румен Леонидов е събеседник, с когото разговорът за времето, здравето или поезията неизбежно стига до съвестта, до властта и до личната отговорност. До мястото, на което вече не можем да обясняваме всичко единствено с политиците, без да се запитаме какво допускаме самите ние.

В първия епизод ще говорим за цензурата преди 1989 година и за днешните начини да бъде заглушен свободният глас. (Изтритите сатирични страници например! Спряното "Нощни птици", на което Искра 14 години беше продуцент, автор и водещ... 6-те пъти, в които самият Румен Леонидов е уволняван заради непримиримостта си.)



За страха да загубиш работата си, публиката си, спокойствието си. За сатирата и границите на търпимостта към нея. За войната, пропагандата и способността ни да различаваме убеждението от удобството да се оправдаваме.

Ще поставим и въпросите за парите за култура, за несигурността, в която работят артистите, и за натрупания им гняв. Какво означава да си писател и издател днес? Кой поема риска да издава поезия? И как се пази взискателността към думите във време, когато всеки говори, а все по-рядко някой слуша?

Ще има място и за самия Румен Леонидов — за неговите стихове, загуби, съмнения и упорството да продължава. За човека отвъд острите позиции.

„Културата с Искра Ангелова“ ще се излъчва на живо всеки понеделник в 19:00.

Идеята е културата да има постоянен час за сериозен, свободен разговор — с хората, които я създават, и с публиката, за която тя има значение.

Гледайте първия епизод с Румен Леонидов и задавайте въпросите си по време на живото излъчване. Какво искате да го попитате? С какво сте съгласни и кое бихте оспорили? Коя тема според вас твърде дълго остава премълчана?

Включете се. Въпросът, който вие зададете, може да отвори най-важната част от разговора.

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