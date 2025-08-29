Камен Донев спечели делото срещу директора на Народния театър

С решение на втора инстанция Софийският градски съд оправда Камен Донев по делото за обида, образувано срещу него от директор на Народния театър Васил Василев през пролетта на 2023 г., съобщава "Сега".

През 2023 г. директорът реши да съди Донев, че си е позволил да го нарече "мижитурка" и "човечец" и да каже, че "не е читав човек" в телевизионен ефир. Василев настояваше за обезщетение от 2500 лева.

През юни миналата година Софийският районен съд постанови, че Камен Донев е изразил лично мнение, което безспорно е негативно, но не е обидно. Използваните изразни средства като "човечец" и "не е читав човек" са оценки за качествата на директора и са съвместими с правото на свободно изразяване на гражданите, съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Васил Василев трябваше да плати и съдебните разноски в размер на 2600 лева.

Директорът обжалва решението пред по-висша инстанция и делото отне още година до окончателното решение. Софийският градски съд потвърди, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства и не е допуснал процесуални нарушения, в резултат на което отхвърли жалбата на Василев като неоснователна и отсъди той да заплати на Камен Донев още 1000 лева разходи за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.

Спорът между Донев и Василев е продължение на конфликта в Народния театър "Иван Вазов", който избухна през 2022 г., когато директорът назначи пиарката и депутат на ДПС Велислава Кръстева. Срещу това остро възразиха режисьорът Александър Морфов и някои актьори от трупата. В началото на 2023 г. Морфов беше уволнен дисциплинарно, след като надраска два пъти с маркер вратата на пиарката. Кръстева напусна театъра и се върна в ДПС (сега е част от ДПС-Ново начало).

Случаят предизвика широк обществен отзвук и доведе до включването на актьора и режисьор Камен Донев, който застана на страната на Морфов.

Най-известният спектакъл на Морфов "Хъшове" вече не се играе на сцената на театъра, а другото му представление, в което участва и Донев - "Животът е прекрасен", беше де факто преместено в "Théatro отсам канала" под ново заглавие и с променен актьорски състав.