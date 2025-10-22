Директорката на Лувъра поиска откриване на полицейски участък в музея

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар призова за откриване на полицейски участък в световноизвестния музей в центъра на Париж, предаде Франс прес.
Директорката говори пред комисията по културата в Сената на френския парламент три дни след зрелищния обир, при който посред бял ден в неделя от Лувъра бяха откраднати осем бижута на обща стойност 88 милиона евро.
Пред сенаторите Де Кар заяви, че всички аларми в музея са се задействали по време на обира.
Директорката каза, че обирът в Лувъра е отворил огромна рана в музейната институция. „Този обир нанесе рана на нашата институция в нейната най-основна мисия“, заяви директорката и добави, че в нито един момент тя не е искала да се крие или да заема позиция на отрицание на значимостта на случилото се в неделя.
Това е първо изявление на директорката на Лувъра от зрелищния обир в неделя досега.
Пред сенаторите тя призна днес, че въпреки усилената работа, която върши целият персонал на музея, въпреки неговите усилия, всички са се провалили.
Де Кар добави, че още откакто е поела длъжността начело на музея през септември 2021 г., тя се е постарала да привлече вниманието на надзорните органи, на ръководителите и на медиите относно състоянието на цялостна деградация и на амортизация на Лувъра, на неговите сгради и структури.
По-рано днес френският президент Еманюел Макрон призова за ускоряване на мерките за обезопасяване на Лувъра.
