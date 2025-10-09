Очакваме вашите въпроси към главния архитект на София

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова ще гостува днес в студиото на OFFNews.

Част от въпросите, които още отсега сме си намислили да й зададем са:

След трагедията на нашето Черноморие - какво е положението в София? Инфраструктурата на града подготвена ли да се справи с подобни бедствия?

Каква е отговорността на главни архитекти, РИОСВ и общински съветници и кметове, които са съгласували проектите?

Години наред южната част на София беше забранена за застрояване, за да не се спират въздушните течения от Витоша, които единствени могат да прогонят смога през зимата. Кой разреши издигането на новите квартали, които запушиха циркулацията на въздуха и ще понесат ли отговорност?

Всички говорят за презастрояване, а Вие говорите за спазване на законите и правилата. Означава ли това, че законът и правилата позволяват презастрояването на града?

Нов устройствен план (ОУП) на София. Защо е нужен?

Защо смятате, че настоящия ОУП не работи?

Наскоро МРРБ издаде тълкувателно писмо на ЗУЗСО, което остана някак встрани от вниманието - вероятно защото е на експертн език. Обяснете ни какво означават за столичани и новото строителство тези тълкувания?

Действащите наредби на София - за зелената система, анализ на трафика и т.н. - как са свързани с градоустройството и застрояването и защо смятате, че не работят?

В София много често може да се видят огромни изкопи, които остават така открити с години, някои даже си имат имена (като “Дупката” в Студентски град, например). Кажете ни какъв е проблема и защо се получава това?

Програма “Културно наследство” - това ли е начина да се запазят красивите сгради в София или е необходимо ново законодателство?

Как се получава така, че в квартали, в които е разрешено да се строи до 5 етажа изникват сгради с още 5 отгоре, маскирани като тавански стаи.

Апартаменти се декларират като студиа, за да не се осигуряват паркоместа. Как се получава тази вратичка?

Това са въпросите, за които се сетихме ние. Ако имате свои, задайте ги в коментар под тази статия.

Интервюто ще бъде излъчено в петък в 10 часа в канала на OFFNews.