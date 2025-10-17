Увеличават се фалитите на фирми в България

През третото тримесечие на 2025 г. в страната са регистрирани 11 545 нови правни единици, докато 1015 предприятия са влезли в процедура по несъстоятелност или фалит, включително и вече обявените за такива, съобщава НСИ.

Спрямо същия период на 2024 г. се наблюдава леко увеличение от 0.1% както при новорегистрираните, така и при фалиралите фирми. В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. броят на новите регистрации също бележи ръст от 0.1%, а тези в несъстоятелност – с 0.2%.

И през това тримесечие секторът „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ запазва водещата си позиция, като съставлява 88.9% от новорегистрираните и 88.8% от обявените в несъстоятелност компании.

През второто тримесечие на 2025 г. най-много новорегистрации също са отчетени в сектора „Търговия на едро и дребно; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 10 266 предприятия, следван от финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и административни услуги с 505 нови фирми.

По-малък, но стабилен ръст се наблюдава в промишлеността (178) и строителството (109).

По отношение на несъстоятелността, най-засегнат отново е секторът „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 901 обявени в несъстоятелност компании, следван от финансовите и застрахователни дейности – 32 фирми.