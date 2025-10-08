Цената на златото удари 4000 долара

Цената на златото за първи път премина 4000 долара, тъй като инвеститорите се насочиха към "безопасното убежище" заради опасения относно редица проблеми, включително спирането на дейността на правителството в САЩ.

Очакванията за понижаване на лихвените проценти направиха ценния метал още по-привлекателен.

Цената достигна 4 000,01 долара за унция в ранната азиатска търговия в сряда. Това бележи ръст от над 50% от началото на годината. Търговците следят и политическите сътресения във Франция и несигурността относно глобалната икономическа перспектива, съобщава БГНЕС.

