Първата пощенска марка за 2026 г. ще е за влизането ни в еврозоната

Първата пощенска марка за 2026 г. ще бъде за присъединяването на България към еврозоната. Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подписа тематичния филателен план за следващата година.

Това е най-чаканото издание от колекционерите в България, а и в чужбина, защото изваждането на лева като държавна валута затваря един цял колекционерски цикъл с повече от 140 годишна история и отваря нов. За България това се случва за втори път след като в края на 19 век, след въвеждането на националната валута, филателните издания са почнали да се продават в левове, вместо в сантими.

В раздел „Транспорт“ е включено издание, което представлява много голям интерес за колекционерите на тематични филателни продукти - 125 години от пускането в движение на първия трамвай и 85 години от пускането на първия тролей в София. Този тип превозни средства, заедно с влаковете, са сред най-популярните теми, събирани сред колекционерите по целия свят.

2026 г. поставя начало на нова тематична серия в българското маркоиздаване – „Български царици“.

В раздела „България и светът“ пощенските марки ще са с образите на легенди на Холивуд - Марлене Дитрих, Кларк Гейбъл, Гари Купър и Мерилин Монро.

Традиционно най-очакваното издание е темата „Фауна“ като този път то ще бъде, посветено на птици по българското Черноморие.

Във връзка с присъединяването към еврозоната, от 1 януари 2026 г. ще да бъдат пуснати в употреба нови основни пощенски марки, които се ползват за кореспонденция в страната, за извършване на универсалната пощенска услуга. Персонализираните марки също ще имат нова визия и цена в евро. Тези издания ще бъдат посветени на културно-историческото наследство на България.