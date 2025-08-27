Кайрат - отборът от Казахстан, който отстрани Селтик

Кайрат Алмати (бивш Алма Ата) стана сензацията на седмицата във футболна Европа – и със сигурност в Шотландия, след като предизвика истински шок.

Наричат го „отбор на нацията“ – прозвище, което Кайрат носи напълно заслужено, предвид историята и успехите си.

Основан през 1954 г. в най-големия град на тогавашната Казахска ССР – Алма Ата – клубът стартира под името Локомотив. Само година по-късно става Урожай, а от 1956 г. – Кайрат. Отборът има зад гърба си 24 сезона в елитната Висша лига на Съветския съюз, като най-доброто му класиране е 7-о място през 1986 г. Всъщност Кайрат е единственият казахстански клуб, играл в съветската Висша лига – едно от силните първенства в Европа по онова време.

През 1971 г. Кайрат печели Железничарската купа на Европа, побеждавайки Рапид Букурещ с 2:1 – и така става първият клуб от страните от бившия СССР, който печели международен турнир на континента.

В историята си Кайрат е завоювал 4 шампионски титли на Казахстан, рекордните 10 национални купи и 3 суперкупи. В съветския период клубът печели два пъти Първа лига и Купата на федерацията на СССР, след победа с 4:1 над Нефтчи Баку през 1988 г.

Особено емоционално е т.нар. „Средноазиатско дерби“ между Кайрат и Пахтакор Ташкент, в което „жълто-черните“ имат леко предимство.

Сред най-известните футболисти, обличали екипа на клуба, са Евстафий Пехливаниди, Курбан Бердиев, Вагнер Лав, Андрей Аршавин и Анатолий Тимошчук.

Днес съставът на Кайрат е оценен на около 12 млн. евро. Старши треньор е 46-годишният Рафаел Уразбахтин, който преди да получи лиценз, е работил като… продавач на обувки. Вече година и половина води отбора.

Треньорът Рафаел Уразбахтин

Капитан на тима е 38-годишният беларуски защитник Александър Мартинович, а голямата надежда е 17-годишният талант Дастан Сатпаев, който от следващия сезон ще бъде част от английския Челси.

Истинският герой обаче в последния мач срещу Селтик се казва Темирлан Анарбеков – 21-годишният вратар на Кайрат, който спаси цели три дузпи и изпрати своя отбор в историята. По пътя към групите, "отбора на нацията" отстрани последователно отборите на Олимпия Любляна, КуПС от Финландия, Слован Братислава и Селтик.

Феновете на Кайрат, известни със своята страст и отдаденост още от времето на СССР, остават сред най-активните в региона. В момента най-известните ултрас групи са Jolly Roger, Fidelis, Alma Crew, „Южен Барс“ и „Алма-Атинец“.