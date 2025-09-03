Илиан Илиев: Мачът с Испания е шанс някой да забележи играчите ни

Селекционерът на България Илиан Илиев бе реалистичен в изказванията си преди сблъсъка с европейския шампион Испания в световна квалификация, която ще се играе утре на Националния стадион „Васил Левски“. Специалистът не влезе в конкретика относно тактиката, която възнамерява да използва, но подчерта голямото значение на срещата за неговите играчи.

„Изправяме се срещу силен отбор и не трябва да се концентрираме само върху един футболист (б.р. Ламин Ямал). Те разполагат с още 10 сериозни имена, към които изпитваме уважение. Лагерът ни бе кратък, но успяхме да обмислим тактиката. Трябва да сме компактни, линиите да са близо една до друга. Дори и качествени отбори като Нидерландия и Франция в някои моменти са принудени да играят с нисък блок. Нашият отбор скоро не е играл пред толкова фенове и трябва да използваме този импулс в правилната посока. Нашите футболисти са зрели и знаят срещу кого играят, но в разговора си с тях наблегнах на факта, че когато в подобен начин направиш нещо има по-голям шанс да те забележат. Който и да бе селекционер на България на мое място щеше да каже, че това е най-важният мач в кариерата му“, каза Илиев. С изключение на Лукас Петков, всички останали играчи са тренирали на пълни обороти, но стартовия състав ще стане известен непосредствено преди началото на двубоя.

Капитанът Кирил Десподов, който дълго време лекуваше контузия, вече е напълно възстановен и също е готов за сблъсъка с Ла Фурия Роха. „Чувствам се добре. През миналата седмица изиграх 3 мача за ПАОК и се чувствам във форма. Хубаво е, че има такъв интерес към нас. Подобни мачове са най-хубавото за един футболист – изправяш се срещу едни от най-добрите футболисти в света и трябва да извлечеш позитивите по най-добрия начин“, сподели петкратния футболист на годината в България.