Връчват наградите Лекар на годината 2025

На официална церемония в Националния исторически музей днес ще бъдат връчени наградите "Лекар на годината 2025".

Номинации са подадени до Българския лекарски съюз от Регионалните лекарски колегии, дружества по специалност, лечебни заведения, отделения, отделни лекари и пациенти.

Традиционно номинациите за „Лекар на годината“ са в пет категории:

1. „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“

2. „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“

3. „Ти си нашето бъдеще“ – награда за младите медицински надежди на България

4. „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“

5. „Лекар на годината 2025“

За трета поредна година ще бъде връчено и специалното отличие – „Д-р Стефан Черкезов“ за лекарска всеотдайност и етика.

Младите лекари да останат в България, призова проф. Мария Токмакова, която миналата година беше отличена с приза „Лекар на годината 2024“.

Лекарите в страната ни са 34 247, показват данни от Националната здравно-информационна система, посочени от съсловната организация. От тях 23 846 са лекарите със специалност, като най-голям брой са медиците със специалност „Вътрешни болести“ – 4366, а най-малък е броят на специалистите „Медицинска педагогика“ – един, показват още данните. Общопрактикуващите лекари в България са 3741, като най-малко от тях – 42, са в област Търговище.