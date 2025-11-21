Свещеници дариха кръв в Деня на християнското семейство

Свещенослужители от Софийската митрополия се включиха в инициативата на Военномедицинската академия (ВМА) "Бъди един от нас! Дари кръв – спаси живот!“, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

За пета година и по повод Деня на християнското семейство свещеници, заедно със свои близки, дариха кръв за нуждаещите се пациенти. Благодарим ви за примера, който давате, заяви проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА, цитиран в съобщението.

„Ние като лекари знаем, че тази подкрепа е незаменима. Насърчаването на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА. Благодаря ви, че на този светъл празник отново сте тук, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

От лечебното заведение посочват, че извън акциите, всеки желаещ може да дари кръв в Кръвния център на ВМА, всеки ден от 8:00 до 16:00 часа.

Минималната възрастова граница за всички, които са здрави и за тях няма медицинска забрана да даряват кръв, е 18 години, а горната – 65 години.