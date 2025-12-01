След 70 години дейност: Родилното в севлиевската болница затвори врати

OFFNews 01 декември 2025 в 12:32 245 1
МБАЛ

Снимка МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”
МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”, Севлиево

От днес затваря врати родилното отделение в общинската болница в Севлиево. Основната причина за закриването на отделението е спадът в дейността ѝ в последните две години.

Къде ще бъдат пренасочвани родилките?

Болницата е на 140 години, а повече от 70 в нея има родилно отделение – което за първи път затваря днес.

Управителят на лечебното заведение, д-р Пламен Цеков, поясни по Нова телевизия, че дейността на отделението е временно преустановена заради невъзможността да бъде направен график за месец декември поради липсата на кадри.

„Единият от лекарите е в болнични, единият напусна и остана завеждащ отделението сам. Очевидно е, че ние не можем да изпълним договорените ни отношения с НЗОК за 24-часово оказване на родилна и гинекологична помощ“, каза той.

По думите му условията, които болницата предлага, са перфектни. И все пак до намирането на нови попълнения в екипа 30 хиляди души от Севлиево са без родилно отделение.

„Годишно се случват около 200/220 раждани в община Севлиево, миналата година при нас родиха 50% от бременните жени. До момента при нас са родили малко над 35%“, каза още д-р Пламен Цеков.

Проблемът остава - лекари се търсят активно, но заплащането ги спира - според д-р Цеков те очакват възнаграждения от порядъка на 10 - 12 хиляди лева месечно възнаграждение.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    510

    1

    sandman

    01.12 2025 в 12:50

    -0
    +0
    Питеците да направят един "Национален Майчин Дом", че да си решат проблемите.
    Нали така бе глави?

    хахаха
     
    X

    Бойко Станкушев: Има масиви с компромати, с които държат прокурори и политици на каишка