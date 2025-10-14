Разградската болница си търси специализанти

Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград има готовност да назначи лекари специалисти с различни специалности за отделенията си, съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Станимир Георгиев.

Той посочи, че търсените специалисти са по акушерство и гинекология, хирургия, педиатрия, кардиология, нефрология, психиатрия, трансфузионна хематология, ревматология, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, образна диагностика, уши нос гърло.

Разградската болница е акредитирана и е база за специализация на лекари без специалност. Два пъти годишно на сайта на лечебното заведение се публикуват свободните позиции за заемане на работни места за специализанти, заяви още изпълнителният директор на МБАЛ - Разград.

Той обясни, че свободните позиции на този етап са за специализанти по акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, кардиология, нефрология, психиатрия, инфекциозни болести, трансфузионна хематология, предаде БТА.

Д-р Георгиев подчерта, че ръководството на болницата всекидневно полага усилия и непрестанно се стреми да привлича кадри и да компенсира недостига от медицински специалисти. Освен попълването на екипа с лекари, където това е необходимо, приоритет в работата на Съвета на директорите е да работи за реновирането и оборудването на лечебното заведение със съвременна медицинска апаратура, посочи изпълнителният директор.

Той допълни, че благодарение на усилията, които полага директорският съвет в различни аспекти за запазване и укрепване на лечебното заведение, то няма финансови задължения.