Поредна операция на пострадала в катастрофата между кола и автобус в София

Екипът на проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. оперира 18-годишната млада жена, която пострада тежко в катастрофата между лек автомобил и автобус на градския транспорт, съобщиха от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Операциите, която извършиха пироговските неврохирурзи са част поредица от сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апартна вентилация. Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия.