Тежка катастрофа в София, кола влетя в автобус през прозорците му

Има загинал и пострадали хора

OFFNews 15 август 2025 в 07:00 15209 4
Тежка катастрофа в София

Снимка БНР/Веселка Милчева
Тежка катастрофа в София

Тежка катастрофа е станала рано тази нощ между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков", съобщи БНР. 

Автомобилът е влетял през прозорците на автобуса.

Загинал е един пътник на 65 години, има трима пострадали, които са откарани в болница. От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години. 

Шофьорите и на двете превозни средства са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. 

На мястото на инцидента са екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.

Огледът е приключил още през нощта. Платното е освободено за движение, уточни Красимир Димитров от Столична община. Според него причината за катастрофата е много висока скорост. Вероятно е имало някаква неравност на пътя и автомобилът е излетял, за да се вреже на височина над метър в автобуса, обясни той. 

В Спешно отделение на ВМА са докарани четирима души, съобщиха от болницата. Трима от тях са хоспитализирани - двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.

 

    Kilca

    15.08 2025 в 09:28

    Ба*ти комплексарщината!! Вози се човек в автобуса и един боклук така се засилил, че те убива на място! Без да можеш да мръднеш! Без да можеш да се сбогуваш с близките си! Утрепка! Камери на всеки 100 метра трябва и петорно по-високи глоби, плюс отнемане на книжката завинаги!

    Smoker

    15.08 2025 в 09:24

    "Шофьорите и на двете превозни средства са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни."
    Това трябва да спре, защо тестват шофьора на автобуса? Тия малоумни ли са? Лекето му се хвърчало, обаче видиш ли някакъв автобус му попречил на полета.
    И какво ако шофьора на автобуса е пил една биричка? Той ще е виновен, че някакъв малък гамен решил да пресъздава филма канцнал в един автобус.

    Итн

    15.08 2025 в 09:21

    На този да му вземат книжката завинаги.

    pr07ecH70r

    15.08 2025 в 07:16

    Дано загиналият да е малоумникът от колата!

     
