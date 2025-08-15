Тежка катастрофа в София, кола влетя в автобус през прозорците му

Тежка катастрофа е станала рано тази нощ между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков", съобщи БНР.
Автомобилът е влетял през прозорците на автобуса.
Загинал е един пътник на 65 години, има трима пострадали, които са откарани в болница. От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години.
Шофьорите и на двете превозни средства са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.
На мястото на инцидента са екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.
Огледът е приключил още през нощта. Платното е освободено за движение, уточни Красимир Димитров от Столична община. Според него причината за катастрофата е много висока скорост. Вероятно е имало някаква неравност на пътя и автомобилът е излетял, за да се вреже на височина над метър в автобуса, обясни той.
В Спешно отделение на ВМА са докарани четирима души, съобщиха от болницата. Трима от тях са хоспитализирани - двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.
4764
4
15.08 2025 в 09:28
6800
3
15.08 2025 в 09:24
Това трябва да спре, защо тестват шофьора на автобуса? Тия малоумни ли са? Лекето му се хвърчало, обаче видиш ли някакъв автобус му попречил на полета.
И какво ако шофьора на автобуса е пил една биричка? Той ще е виновен, че някакъв малък гамен решил да пресъздава филма канцнал в един автобус.
2000
2
15.08 2025 в 09:21
3550
1
15.08 2025 в 07:16
