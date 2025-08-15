Тежка катастрофа в София, кола влетя в автобус през прозорците му

Тежка катастрофа е станала рано тази нощ между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков", съобщи БНР.

Автомобилът е влетял през прозорците на автобуса.

Загинал е един пътник на 65 години, има трима пострадали, които са откарани в болница. От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години.

Шофьорите и на двете превозни средства са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.

На мястото на инцидента са екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.

Огледът е приключил още през нощта. Платното е освободено за движение, уточни Красимир Димитров от Столична община. Според него причината за катастрофата е много висока скорост. Вероятно е имало някаква неравност на пътя и автомобилът е излетял, за да се вреже на височина над метър в автобуса, обясни той.

В Спешно отделение на ВМА са докарани четирима души, съобщиха от болницата. Трима от тях са хоспитализирани - двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.